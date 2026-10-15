一个国际专家组提出，应重新审视成人创伤性脑和脊髓损伤的应对方式，将其视为可能持续数年或数十年、伴随健康风险的慢性多系统疾病。发表于《The Lancet Neurology》的一篇文章指出了这一点，News-Medical报道。

康复结束后的风险

作者指出，脑和脊髓损伤常被视为后果在时间上有限的孤立事件。与此同时，许多经历过此类损伤的人可能在数年后出现或持续存在心血管、代谢、内分泌、神经系统、精神和功能性并发症。

作者称，在从急性期医疗出院并完成康复后，医疗随访往往是零散的，或完全停止。因此，并发症可能仅在住院、功能状态恶化或发生其他本可避免的损害后才被发现。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

长期照护模式

在制定该模式时，研究人员分析了2020至2026年间的英文研究，这些研究侧重于对此类损伤远期后果的前瞻性评估；他们还咨询了国际专家和利益相关方。他们将这些数据与卒中后、糖尿病患者以及癌症幸存者随访项目中的长期患者管理模式进行了比较。

拟议模式采用预防性方法：为神经创伤患者配备照护协调员，开展定期多系统检查，使用远程医疗，并直接转介至专业服务机构。其他优先事项还包括正式承认慢性神经创伤、改变医疗保健资金筹措方式、建立长期患者登记系统、获得专业康复服务，以及加强与卒中、记忆障碍、精神疾病和癫痫服务之间的联系。

作者强调，该模式分为多个层级：从面向资源有限系统的基础方案，到为有复杂需求者提供的强化多学科照护。对于资源较少的环境，他们建议使用最小数据集、社区层面的卫生工作者、移动健康工具和远程会诊。

关注我们在