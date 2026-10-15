Международная группа специалистов предложила пересмотреть подход к травматическим повреждениям головного и спинного мозга у взрослых, рассматривая их как хронические мультисистемные состояния с рисками для здоровья, которые могут сохраняться годами или десятилетиями. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Lancet Neurology, сообщает News-Medical.

Риски после завершения реабилитации

Авторы отмечают, что травмы головного и спинного мозга часто воспринимаются как отдельные события с ограниченными во времени последствиями. В то же время у многих людей, переживших такие повреждения, спустя годы могут возникать или сохраняться сердечно-сосудистые, метаболические, эндокринные, неврологические, психиатрические и функциональные осложнения.

По данным авторов, после выписки из острой помощи и завершения реабилитации медицинское наблюдение нередко бывает фрагментарным или вовсе прекращается. Из-за этого осложнения могут быть выявлены только после госпитализации, ухудшения функционального состояния или другого потенциально предотвратимого вреда.

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Модель долгосрочной помощи

При разработке модели исследователи проанализировали англоязычные работы 2020–2026 годов, сосредоточенные на проспективных оценках отдаленных последствий таких травм, а также консультировались с международными экспертами и заинтересованными сторонами. Они сопоставили эти данные с моделями долгосрочного ведения пациентов после инсульта, при диабете и в программах наблюдения за людьми, пережившими рак.

Предложенная модель предусматривает профилактический подход: координаторов помощи для пациентов с нейротравмами, плановые мультисистемные обследования, использование телемедицины и прямое направление в профильные службы. Среди приоритетов также названы официальное признание хронической нейротравмы, изменения в финансировании медицинской помощи, долгосрочные регистры пациентов, доступ к специализированной реабилитации и усиление связей со службами помощи при инсульте, нарушениях памяти, психиатрических расстройствах и эпилепсии.

Авторы подчеркивают, что модель имеет несколько уровней: от базового пакета для систем с ограниченными ресурсами до интенсивной междисциплинарной помощи людям со сложными потребностями. Для менее обеспеченных условий они предлагают использовать минимальный набор данных, медицинских работников на уровне общин, мобильные инструменты здравоохранения и телеконсультации.

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