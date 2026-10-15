Międzynarodowa grupa specjalistów zaproponowała zmianę podejścia do urazowych uszkodzeń mózgu i rdzenia kręgowego u dorosłych, traktując je jako przewlekłe stany wieloukładowe wiążące się z zagrożeniami dla zdrowia, które mogą utrzymywać się przez lata lub dziesięciolecia. Poinformowano o tym w artykule opublikowanym w czasopiśmie The Lancet Neurology, podaje News-Medical.

Ryzyko po zakończeniu rehabilitacji

Autorzy zauważają, że urazy mózgu i rdzenia kręgowego są często postrzegane jako odrębne zdarzenia o ograniczonych w czasie następstwach. Jednocześnie u wielu osób, które doznały takich uszkodzeń, po latach mogą pojawić się lub utrzymywać powikłania sercowo-naczyniowe, metaboliczne, endokrynologiczne, neurologiczne, psychiatryczne i funkcjonalne.

Według autorów po wypisaniu z opieki w ostrej fazie oraz zakończeniu rehabilitacji nadzór medyczny często jest fragmentaryczny albo całkowicie ustaje. W rezultacie powikłania mogą zostać wykryte dopiero po hospitalizacji, pogorszeniu stanu funkcjonalnego lub wystąpieniu innej potencjalnie możliwej do uniknięcia szkody.

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Model długoterminowej opieki

Podczas opracowywania modelu badacze przeanalizowali anglojęzyczne prace z lat 2020–2026, skoncentrowane na prospektywnych ocenach odległych następstw takich urazów, a także konsultowali się z międzynarodowymi ekspertami i zainteresowanymi stronami. Porównali te dane z modelami długoterminowego prowadzenia pacjentów po udarze, z cukrzycą oraz w programach obserwacji osób, które przeżyły chorobę nowotworową.

Proponowany model zakłada podejście profilaktyczne: koordynatorów opieki dla pacjentów z neurotraumą, planowe badania wieloukładowe, wykorzystanie telemedycyny oraz bezpośrednie kierowanie do wyspecjalizowanych usług. Wśród priorytetów wymieniono również oficjalne uznanie przewlekłej neurotraumy, zmiany w finansowaniu opieki zdrowotnej, długoterminowe rejestry pacjentów, dostęp do specjalistycznej rehabilitacji oraz wzmocnienie powiązań z usługami dotyczącymi udaru, zaburzeń pamięci, zaburzeń psychiatrycznych i padaczki.

Autorzy podkreślają, że model ma kilka poziomów: od podstawowego pakietu dla systemów o ograniczonych zasobach po intensywną opiekę interdyscyplinarną dla osób o złożonych potrzebach. Dla środowisk o mniejszych zasobach proponują stosowanie minimalnego zestawu danych, pracowników ochrony zdrowia na poziomie społeczności, mobilnych narzędzi zdrowotnych i telekonsultacji.

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