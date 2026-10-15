德国研究人员发现，一剂获批的埃博拉病毒疫苗Ervebo可在人类体内引发能够识别本迪布焦病毒的T细胞应答。该研究结果发表于《柳叶刀·传染病》，News-Medical对此进行了报道。

20名接种者中的结果

在接种VSV-EBOV疫苗后第28天，研究人员评估了20名参与者的免疫应答。其中16人检测到针对埃博拉病毒糖蛋白（EBOV）的特异性T细胞。13名参与者记录到对本迪布焦病毒糖蛋白（BDBV）产生反应的T细胞，另有7人对苏丹病毒（SUDV）产生反应。大多数对EBOV呈现阳性T细胞应答的参与者也具有对BDBV有反应性的T细胞。

VSV-EBOV疫苗是针对EBOV开发的，其获批名称为Ervebo。目前尚无单独获批的针对BDBV的疫苗。EBOV和BDBV的糖蛋白氨基酸序列一致性为66.3%，而EBOV和SUDV之间的这一数值为56.3%。

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保护效果尚未确定

作者分析了三种病毒糖蛋白的保守区域，并检验了它们与已接种人员免疫系统的相互作用。该研究首次提供了接种VSV-EBOV后针对BDBV出现T细胞交叉反应性的证据，对SUDV的交叉反应性程度则较低。

与此同时，作者强调，目前尚不清楚这些T细胞是否能够在感染BDBV时改善临床结局。对灵长类动物进行的临床前研究表明，T细胞应答是疫苗介导保护所必需的。科学家指出，在缺乏专门针对BDBV开发的疫苗的情况下，应在刚果民主共和国当前暴发期间通过临床研究对Ervebo进行系统评估。

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