Naukowcy z Niemiec ustalili, że pojedyncza dawka licencjonowanej szczepionki przeciw wirusowi Ebola Ervebo może wywoływać u ludzi odpowiedź limfocytów T zdolną do rozpoznawania wirusa Bundibugyo. Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie The Lancet Infectious Diseases opisuje News-Medical.

Wyniki wśród 20 zaszczepionych

W 28. dniu po szczepieniu VSV-EBOV badacze ocenili odpowiedź immunologiczną u 20 uczestników. U 16 z nich wykryto limfocyty T swoiste dla glikoproteiny wirusa Ebola (EBOV). U 13 uczestników odnotowano limfocyty T reagujące na glikoproteinę wirusa Bundibugyo (BDBV), a u siedmiu — odpowiedź na wirusa Sudan (SUDV). Większość uczestników z dodatnią odpowiedzią limfocytów T na EBOV miała również limfocyty T reaktywne wobec BDBV.

Szczepionkę VSV-EBOV opracowano przeciw EBOV, a jej licencjonowana nazwa to Ervebo. Obecnie nie ma odrębnej licencjonowanej szczepionki przeciw BDBV. Glikoproteiny EBOV i BDBV mają 66,3% identyczności sekwencji aminokwasowych, podczas gdy dla EBOV i SUDV wskaźnik ten wynosi 56,3%.

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Efekt ochronny nie został jeszcze ustalony

Autorzy przeanalizowali konserwatywne regiony glikoprotein trzech wirusów i sprawdzili ich interakcję z układami odpornościowymi zaszczepionych osób. Badanie dostarczyło pierwszych dowodów na krzyżową reaktywność limfocytów T po szczepieniu VSV-EBOV przeciw BDBV, a w mniejszym stopniu — przeciw SUDV.

Jednocześnie autorzy podkreślili, że nadal nie wiadomo, czy te limfocyty T mogą poprawiać wyniki kliniczne w przypadku zakażenia BDBV. Badania przedkliniczne na naczelnych wskazywały, że odpowiedź limfocytów T jest potrzebna do ochrony pośredniczonej przez szczepionkę. Naukowcy zaznaczyli, że wobec braku szczepionki opracowanej specjalnie przeciw BDBV, Ervebo należy systematycznie oceniać w badaniach klinicznych podczas obecnego ogniska choroby w Demokratycznej Republice Konga.

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