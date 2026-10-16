Uniwersytet Teksański w Arlington otrzymał trzyletni grant w wysokości 579 745 dolarów na badanie metody, która ma pomóc zmniejszyć narażenie pacjentów na promieniowanie podczas tomografii komputerowej serca bez utraty dokładności diagnostycznej. Jak informuje News-Medical, finansowanie zapewnił Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi, wchodzący w skład Narodowych Instytutów Zdrowia.

Metoda dla tomografii wielofazowej

Projektem będzie kierował profesor fizyki Mingwu Jin. Prace koncentrują się na wielofazowej koronarnej angiografii TK — badaniu, podczas którego obrazy uzyskuje się w kilku momentach cyklu sercowego. Takie podejście daje lekarzom więcej danych i pomaga zmniejszać rozmycie spowodowane ruchem serca, jednak wiąże się z większą dawką promieniowania niż skanowanie jednofazowe.

Angiografia TK łączy tomografię komputerową z podaniem do żyły jodowego środka kontrastowego i umożliwia tworzenie trójwymiarowych obrazów naczyń krwionośnych oraz otaczających tkanek. Stosuje się ją między innymi do nieinwazyjnej oceny chorób tętnic wieńcowych, a także do wykrywania tętniaków, zwężeń lub uszkodzeń naczyń, zakrzepów i guzów.

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Połączenie fizyki TK i głębokiego uczenia

Naukowcy planują stworzyć metodę 4D DRAC, która połączy iteracyjną rekonstrukcję opartą na modelu z algorytmami głębokiego uczenia. Rekonstrukcja przekształca pierwotne dane skanowania w obrazy, które mogą interpretować lekarze. Podejście czterowymiarowe dodaje wymiar czasu do trójwymiarowej wizualizacji, co jest istotne dla obrazowania poruszających się struktur serca.

Zespół utworzy syntetyczną bibliotekę pacjentów na podstawie retrospektywnie zebranych danych z rzeczywistych badań, opracuje metody głębokiego uczenia 3D i 4D oraz określi najniższą dawkę promieniowania, przy której dokładność diagnostyczna nie pogarsza się. Najpierw zostanie ona oceniona za pomocą modelu komputerowego symulującego analizę obrazów przez radiologa, a następnie sprawdzona w niewielkim badaniu z udziałem osób oceniających obrazy. Dane do prac dostarczy Mayo Clinic w Rochester w stanie Minnesota.

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