Исследователи из Германии установили, что одна доза лицензированной вакцины против вируса Эбола Ervebo может вызывать у людей Т-клеточный ответ, способный распознавать вирус Бундибугио. О результатах исследования, опубликованного в журнале The Lancet Infectious Diseases, сообщает News-Medical.

Результаты среди 20 вакцинированных

На 28-й день после вакцинации VSV-EBOV исследователи оценили иммунный ответ у 20 участников. У 16 из них выявили Т-клетки, специфичные к гликопротеину вируса Эбола (EBOV). У 13 участников зафиксировали Т-клетки, реагирующие на гликопротеин вируса Бундибугио (BDBV), а у семи — реакцию на вирус Судан (SUDV). Большинство участников с положительным Т-клеточным ответом на EBOV также имели Т-клетки, реактивные к BDBV.

Вакцина VSV-EBOV была разработана против EBOV, а ее лицензированное название — Ervebo. Отдельной лицензированной вакцины против BDBV сейчас нет. Гликопротеины EBOV и BDBV имеют 66,3% идентичности аминокислотных последовательностей, тогда как показатель для EBOV и SUDV составляет 56,3%.

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Защитный эффект еще не установлен

Авторы проанализировали консервативные участки гликопротеинов трех вирусов и проверили их взаимодействие с иммунной системой вакцинированных людей. Исследование предоставило первые доказательства Т-клеточной перекрестной реактивности после вакцинации VSV-EBOV против BDBV и, в меньшей степени, против SUDV.

В то же время авторы подчеркнули, что пока неизвестно, могут ли эти Т-клетки улучшать клинические результаты в случае заражения BDBV. Доклинические исследования на приматах свидетельствовали, что Т-клеточный ответ необходим для вакцино-опосредованной защиты. Ученые отметили, что при отсутствии вакцины, специально разработанной против BDBV, Ervebo следует систематически оценить в клинических исследованиях во время текущей вспышки в Демократической Республике Конго.

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