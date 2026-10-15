В Англии заболеваемость раком кишечника и яичников статистически значимо выросла среди людей младше 50 лет, тогда как в группе от 50 лет такого повышения не зафиксировали. Это показало исследование, опубликованное в BMJ Oncology, сообщает ScienceDaily.

Ученые проанализировали реестры Национальной службы регистрации заболеваний Англии за 2001–2019 годы. Они сравнили тенденции по более чем 20 видам онкологических заболеваний у мужчин и женщин в возрасте от 20 до 49 лет и среди людей от 50 лет.

Рост по нескольким видам рака

Среди более молодых женщин статистически значимый рост выявили для 16 из 22 исследованных видов рака, а среди более молодых мужчин — для 11 из 21. У людей младше 50 лет чаще встречались, в частности, рак щитовидной железы, печени, почек, желчного пузыря, кишечника, поджелудочной железы, полости рта, молочной железы и яичников, а также множественная миелома и рак эндометрия.

У более молодых женщин заболеваемость раком эндометрия, почек, поджелудочной и щитовидной желез, а также множественной миеломой росла быстрее, чем в старшей группе. Среди мужчин такую тенденцию выявили только для множественной миеломы.

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Избыточный вес объясняет лишь часть тенденции

Исследователи сопоставили данные с показателями курения, употребления алкоголя, питания, физической активности и индекса массы тела. Избыточный вес был связан с 10 из 11 видов рака, подробно оцененных в работе, однако не мог полностью объяснить рост заболеваемости.

В то же время большинство других известных поведенческих факторов риска среди молодых взрослых оставались стабильными или улучшались. Например, среднее ежедневное потребление красного мяса среди мужчин младше 50 лет снизилось с 38 граммов в 2008 году до 17 граммов в 2018-м, а среди женщин — с 22 до 10 граммов. Однако более 90% молодых взрослых в 2018 году все еще не потребляли достаточно клетчатки.

Возможные дополнительные факторы

Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не устанавливает причинно-следственную связь. Среди возможных факторов, требующих дальнейшего изучения, они назвали репродуктивный анамнез, воздействия в раннем возрасте или до рождения, изменения в диагностике и выявлении рака, а также нарушения кишечного микробиома.

Несмотря на тревожную тенденцию среди молодых людей, абсолютное число случаев рака по-прежнему значительно выше в старших возрастных группах.

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