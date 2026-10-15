W Anglii zachorowalność na raka jelita i jajników statystycznie istotnie wzrosła wśród osób poniżej 50. roku życia, podczas gdy w grupie osób w wieku 50 lat i starszych takiego wzrostu nie odnotowano. Wykazało to badanie opublikowane w BMJ Oncology, podaje ScienceDaily.

Naukowcy przeanalizowali rejestry angielskiej Narodowej Służby Rejestracji Chorób z lat 2001–2019. Porównali trendy dotyczące ponad 20 rodzajów nowotworów u mężczyzn i kobiet w wieku od 20 do 49 lat oraz wśród osób w wieku 50 lat i starszych.

Wzrost w przypadku kilku rodzajów nowotworów

Wśród młodszych kobiet statystycznie istotny wzrost wykryto dla 16 z 22 badanych rodzajów nowotworów, a wśród młodszych mężczyzn — dla 11 z 21. U osób poniżej 50. roku życia częściej występowały między innymi nowotwory tarczycy, wątroby, nerek, pęcherzyka żółciowego, jelita, trzustki, jamy ustnej, piersi i jajników, a także szpiczak mnogi i rak endometrium.

Wśród młodszych kobiet zachorowalność na raka endometrium, nerek, trzustki i tarczycy oraz na szpiczaka mnogiego rosła szybciej niż w starszej grupie. Wśród mężczyzn taką tendencję wykryto jedynie w przypadku szpiczaka mnogiego.

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Nadwaga wyjaśnia tylko część trendu

Badacze zestawili dane ze wskaźnikami palenia tytoniu, spożycia alkoholu, diety, aktywności fizycznej i wskaźnika masy ciała. Nadwaga była związana z 10 z 11 rodzajów nowotworów szczegółowo ocenianych w pracy, jednak nie mogła w pełni wyjaśnić wzrostu zachorowalności.

Jednocześnie większość innych znanych behawioralnych czynników ryzyka wśród młodszych dorosłych pozostawała stabilna lub uległa poprawie. Na przykład średnie dzienne spożycie czerwonego mięsa wśród mężczyzn poniżej 50. roku życia spadło z 38 gramów w 2008 roku do 17 gramów w 2018 roku, a wśród kobiet — z 22 do 10 gramów. Jednak ponad 90% młodszych dorosłych w 2018 roku nadal nie spożywało wystarczającej ilości błonnika.

Możliwe dodatkowe czynniki

Autorzy podkreślili, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie ustala związku przyczynowego. Wśród możliwych czynników wymagających dalszych badań wymienili historię reprodukcyjną, ekspozycje we wczesnym okresie życia lub przed urodzeniem, zmiany w diagnostyce i wykrywaniu nowotworów oraz zaburzenia mikrobiomu jelitowego.

Pomimo niepokojącego trendu wśród młodszych osób bezwzględna liczba przypadków nowotworów nadal jest znacznie wyższa w starszych grupach wiekowych.

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