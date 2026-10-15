英格兰50岁以下人群中，肠癌和卵巢癌的发病率出现了具有统计学意义的增长，而50岁及以上人群中未记录到此类上升。一项发表于《BMJ Oncology》的研究显示了这一点，ScienceDaily报道。

科学家分析了英格兰国家疾病登记服务机构2001年至2019年的登记数据。他们比较了20多种癌症在20岁至49岁男性和女性，以及50岁及以上人群中的趋势。

多种癌症发病率上升

在较年轻女性中，22种被研究的癌症中有16种出现具有统计学意义的增长；在较年轻男性中，21种癌症中有11种出现增长。50岁以下人群中，甲状腺癌、肝癌、肾癌、胆囊癌、肠癌、胰腺癌、口腔癌、乳腺癌和卵巢癌，以及多发性骨髓瘤和子宫内膜癌等更为常见。

在较年轻女性中，子宫内膜癌、肾癌、胰腺癌、甲状腺癌和多发性骨髓瘤的发病率增长速度快于较高年龄组。男性中，仅多发性骨髓瘤呈现这一趋势。

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超重只能解释部分趋势

研究人员将数据与吸烟、饮酒、饮食、身体活动和体重指数指标进行了对比。超重与研究中详细评估的11种癌症中的10种有关，但无法完全解释发病率上升。

与此同时，较年轻成年人中大多数其他已知行为风险因素保持稳定或有所改善。例如，50岁以下男性的平均每日红肉摄入量从2008年的38克降至2018年的17克，女性则从22克降至10克。然而，2018年超过90%的较年轻成年人仍未摄入足够的膳食纤维。

可能的额外因素

作者强调，这项研究属于观察性研究，不能确定因果关系。他们列出的需要进一步研究的可能因素包括生殖史、生命早期或出生前的暴露、癌症诊断和检出的变化，以及肠道微生物组紊乱。

尽管年轻人群中出现令人担忧的趋势，癌症病例的绝对数量在较高年龄组中仍然明显更高。

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