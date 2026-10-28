В Польше производитель отзывает из продажи партию биологически активной добавки BRAIN WASH в форме конопляных желейных конфет после обнаружения в продукте психоактивного вещества тетрагидроканнабинола (THC). Об этом сообщает Interia со ссылкой на Главную санитарную инспекцию Польши.

Какую партию отзывают

Речь идет о добавке BRAIN WASH — конопляных желейных конфетах с мультифруктовым вкусом и витамином C в упаковке массой 100 граммов. Номер партии — 0708BW06O, минимальный срок годности — до 7 августа 2027 года.

В качестве производителя и дистрибьютора указана компания DR JOINT sp. z o.o., штаб-квартира которой находится в Калише. Компания приостановила продажу указанного продукта и начала его изъятие из обращения.

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Оценка санитарных служб

THC обнаружили во время официальной проверки Государственной санитарной инспекции. Эксперты Национального института общественного здравоохранения PZH — Государственного исследовательского института оценили, что употребление этой партии с учетом установленного содержания THC может представлять риск для здоровья.

Санитарная инспекция призвала не употреблять продукцию из партии, указанной в сообщении. Органы Государственной санитарной инспекции выясняют обстоятельства дела.

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