У Польщі відкликають партію BRAIN WASH через вміст THC — Interia

У Польщі виробник відкликає з продажу партію дієтичної добавки BRAIN WASH у формі конопляних желейних цукерок після виявлення в продукті психоактивної речовини тетрагідроканабінолу (THC). Про це повідомляє Interia з посиланням на Головну санітарну інспекцію Польщі.

Яку партію відкликають

Йдеться про добавку BRAIN WASH — конопляні желейні цукерки з мультифруктовим смаком і вітаміном C в упаковці масою 100 грамів. Номер партії — 0708BW06O, мінімальний термін придатності — до 7 серпня 2027 року.

Виробником і дистриб’ютором зазначено компанію DR JOINT sp. z o.o., штаб-квартира якої розташована в Каліші. Компанія зупинила продаж зазначеного продукту та розпочала його вилучення з обігу.

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Оцінка санітарних служб

THC виявили під час офіційної перевірки Державної санітарної інспекції. Експерти Національного інституту громадського здоров’я PZH — Державного дослідницького інституту оцінили, що вживання цієї партії з огляду на встановлений вміст THC може становити ризик для здоров’я.

Санітарна інспекція закликала не вживати продукцію з партії, зазначеної в повідомленні. Органи Державної санітарної інспекції з’ясовують обставини справи.

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