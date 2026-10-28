W Polsce producent wycofuje ze sprzedaży partię suplementu diety BRAIN WASH w formie konopnych żelków po wykryciu w produkcie substancji psychoaktywnej — tetrahydrokannabinolu (THC). Poinformowała o tym Interia, powołując się na Główny Inspektorat Sanitarny.

Która partia jest wycofywana

Chodzi o suplement BRAIN WASH — konopne żelki o smaku multifruit z witaminą C w opakowaniu o masie 100 gramów. Numer partii to 0708BW06O, a data minimalnej trwałości przypada na 7 sierpnia 2027 roku.

Jako producenta i dystrybutora wskazano firmę DR JOINT sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu. Firma wstrzymała sprzedaż wskazanego produktu i rozpoczęła jego wycofywanie z obrotu.

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Ocena służb sanitarnych

THC wykryto podczas urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH — Państwowego Instytutu Badawczego ocenili, że spożycie tej partii, ze względu na stwierdzoną zawartość THC, może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Inspekcja sanitarna zaapelowała o niespożywanie produktów z partii wskazanej w komunikacie. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyjaśniają okoliczności sprawy.

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