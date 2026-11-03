Высокий суд Претории в ЮАР отменил решение министра торговли, промышленности и конкуренции Паркса Тау о предоставлении компании Sizekhaya лицензии на проведение национальной лотереи. Суд также признал недействительным лицензионное соглашение между министром, Национальной лотерейной комиссией и Sizekhaya и направил вопрос на повторное рассмотрение министру, сообщает TimesLIVE.

Повторное рассмотрение лицензии

Суд приостановил действие декларации о недействительности соглашения на два последовательных шестимесячных периода. Первые шесть месяцев отведены Тау для повторного рассмотрения решения о предоставлении лицензии.

Следующие шесть месяцев предусмотрены для переговоров, заключения нового лицензионного соглашения и организации переходных мер, если министр решит не предоставлять лицензию Sizekhaya. Суд также обязал Тау не принимать во внимание отчет министерского комитета и его рекомендации во время нового рассмотрения.

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Иск о пересмотре решения подали Ithuba Lottery и консорциум Ringeta, которые оспорили предоставление лицензии компании Sizekhaya.

Позиция компании

В Sizekhaya Holdings заявили, что разочарованы решением суда. В компании подчеркнули, что суд не сделал в ее отношении негативных выводов по основаниям, на которые ссылались Ithuba и Ringeta, и назвали предмет спора техническим вопросом процедуры предоставления лицензии.

Sizekhaya сообщила, что национальная лотерея продолжает работать в обычном режиме: билеты можно покупать, розыгрыши будут проходить по графику, а выигрыши будут выплачиваться как обычно. По заявлению компании, суд приостановил действие своего решения в интересах непрерывного финансирования общественно полезных проектов через Национальный трастовый фонд распределения средств лотереи, в том числе домов для пожилых людей и детей.

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