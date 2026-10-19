Компания TP-Link планирует наладить сборку роутеров в США после того, как американские власти запретили импорт новых устройств иностранного производства. TP-Link подписала письмо о намерениях с производителем Key Tronic, а сборка может начаться уже в начале 2027 года при условии одобрения регуляторами, сообщает Engadget.

Роутеры Wi-Fi 8

Среди первых продуктов TP-Link, которые Key Tronic может собирать в США, ожидаются роутеры с поддержкой Wi-Fi 8. В компании заявили, что договоренность является частью ее долгосрочных планов ускорить инвестиции в высокотехнологичное производство и создание рабочих мест в США.

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Компоненты будут поставляться из-за рубежа

В то же время TP-Link все еще придется закупать часть компонентов за пределами США. Отвечающий за корпоративные вопросы компании Стив Ковски заявил, что многие такие компоненты недоступны у внутренних поставщиков, и эта проблема касается всех производителей, которые пытаются перенести производство в страну.

В марте Федеральная комиссия по связи США признала все потребительские роутеры, изготовленные за пределами страны, риском для безопасности и запретила их импорт. Ритейлерам разрешили продавать устройства, которые уже были в запасах. Компании могут обращаться за исключением из запрета, если планируют перенести в США как минимум часть производства; у TP-Link такого исключения сейчас нет.

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