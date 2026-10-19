Firma TP-Link planuje uruchomić montaż routerów w Stanach Zjednoczonych po tym, jak amerykańskie władze zakazały importu nowych urządzeń wyprodukowanych za granicą. TP-Link podpisał list intencyjny z producentem Key Tronic, a montaż może rozpocząć się już na początku 2027 roku, pod warunkiem uzyskania zgody regulatorów, informuje Engadget.

Routery Wi-Fi 8

Wśród pierwszych produktów TP-Link, które Key Tronic może montować w Stanach Zjednoczonych, mają znaleźć się routery obsługujące Wi-Fi 8. Firma oświadczyła, że porozumienie jest częścią jej długoterminowych planów przyspieszenia inwestycji w zaawansowaną technologicznie produkcję i tworzenie miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych.

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Komponenty będą dostarczane z zagranicy

Jednocześnie TP-Link nadal będzie musiał kupować część komponentów poza Stanami Zjednoczonymi. Steve Kowski, odpowiedzialny w firmie za sprawy korporacyjne, powiedział, że wiele takich komponentów nie jest dostępnych u krajowych dostawców, a problem ten dotyczy wszystkich producentów próbujących przenieść produkcję do kraju.

W marcu Federalna Komisja Łączności USA uznała wszystkie konsumenckie routery wyprodukowane poza krajem za zagrożenie dla bezpieczeństwa i zakazała ich importu. Detalistom zezwolono na sprzedaż urządzeń, które były już w zapasach. Firmy mogą ubiegać się o wyjątek od zakazu, jeśli planują przenieść do Stanów Zjednoczonych co najmniej część produkcji; TP-Link obecnie nie ma takiego wyjątku.

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