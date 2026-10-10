Исследователи из Окинавского института науки и технологий в Японии зафиксировали механическое смещение объекта сантиметрового масштаба, вызванное квантовыми спинами электронов. Установка массой около 128 миллиграммов сместилась примерно на 100 нанометров, сообщает ScienceAlert. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

Графитовая пластина и алмаз

Основой эксперимента стала графитовая пластина сантиметрового размера, которая левитировала над шахматным расположением магнитов. Под пластиной подвесили алмаз размером 3 миллиметра с азотно-вакансионными центрами — атомными дефектами, в которых есть электроны с контролируемыми спинами.

Ученые манипулировали спинами в алмазе с помощью лазерного света. Другой магнит использовали, чтобы преобразовать действие спинов в движение установки. Смещение составило около 100 нанометров — примерно одну тысячную толщины человеческого волоса.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Классический ответ на квантовую силу

Движение установки было классическим, однако его вызвал квантовый эффект. Теоретический физик Джейсон Твамли отметил, что объект в эксперименте был на восемь–девять порядков массивнее объектов в предыдущих спин-механических опытах.

Исследователи надеются, что в дальнейшем этот подход поможет работать с более крупными объектами в квантовых состояниях, в частности в состоянии суперпозиции. Азотно-вакансионные центры в алмазах пригодны для таких исследований, поскольку могут сохранять квантовую суперпозицию при комнатной температуре дольше, чем многие другие системы.

Читай нас в