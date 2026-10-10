У Японії квантові спіни зрушили об’єкт масою 128 міліграмів — ScienceAlert

Дослідники Окінавського інституту науки і технологій у Японії зафіксували механічне зміщення об’єкта сантиметрового масштабу, спричинене квантовими спінами електронів. Установка масою близько 128 міліграмів змістилася приблизно на 100 нанометрів, повідомляє ScienceAlert. Результати дослідження опублікували в журналі Science Advances.

Графітова пластина та діамант

Основою експерименту стала графітова пластина сантиметрового розміру, яка левітувала над шаховим розташуванням магнітів. Під пластиною підвісили діамант завбільшки 3 міліметри з азотно-вакансійними центрами — атомними дефектами, в яких є електрони з контрольованими спінами.

Науковці маніпулювали спінами в діаманті за допомогою лазерного світла. Інший магніт використали, щоб перетворити дію спінів на рух установки. Зміщення становило близько 100 нанометрів — приблизно одну тисячну товщини людської волосини.

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Класична відповідь на квантову силу

Рух установки був класичним, однак його спричинив квантовий ефект. Теоретичний фізик Джейсон Твамлі зазначив, що об’єкт в експерименті був на вісім-дев’ять порядків масивнішим за об’єкти в попередніх спін-механічних дослідах.

Дослідники сподіваються, що надалі цей підхід допоможе працювати з більшими об’єктами у квантових станах, зокрема у стані суперпозиції. Азотно-вакансійні центри в діамантах придатні для таких досліджень, оскільки можуть зберігати квантову суперпозицію за кімнатної температури довше, ніж багато інших систем.

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