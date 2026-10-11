Хвилю 17,6 м біля Канади назвали ймовірно найекстремальнішою — ScienceAlert

Біля Юклулета на західному узбережжі острова Ванкувер у Канаді 17 листопада 2020 року буй зафіксував хвилю заввишки 17,6 метра. Її вважають імовірно найекстремальнішою зареєстрованою хвилею-вбивцею за співвідношенням її висоти до навколишніх хвиль, повідомляє ScienceAlert.

Хвилями-вбивцями науковці називають хвилі, що більш ніж удвічі перевищують висоту хвиль довкола них. Біля Юклулета зафіксована хвиля майже утричі перевищувала висоту сусідніх хвиль. Фізик Університету Вікторії Йоганнес Ґеммріх у 2022 році зазначав, що пропорційно вона, ймовірно, була найекстремальнішою з усіх безпосередньо зареєстрованих.

Не найвища, але найаномальніша

Хвиля біля Юклулета не була найвищою серед відомих таких явищ. У 1995 році хвиля Драупнера заввишки 25,6 метра вдарила по нафтовій платформі приблизно за 160 кілометрів від узбережжя Норвегії. Водночас висота сусідніх хвиль становила близько 12 метрів.

Подія біля Канади, за оцінкою дослідників, може траплятися орієнтовно раз на 1300 років. Її вдалося зафіксувати завдяки буєві, який MarineLabs розмістила у відкритому морі разом із десятками інших пристроїв для вивчення морських небезпек.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Спроби поліпшити прогнозування

Дослідники досі з'ясовують механізми формування хвиль-вбивць і способи їхнього прогнозування. Вони вимірюють такі хвилі в реальному часі та моделюють вплив вітру на їх утворення. Генеральний директор MarineLabs Скотт Бітті заявив, що непередбачуваність і велика сила цих хвиль роблять їх небезпечними для морських операцій і людей.

У лютому 2026 року команда на чолі з дослідниками Університету Південної Флориди опублікувала в Ocean Science аналіз даних буїв і глобальних моделей хвиль. Автори дійшли висновку, що моделі систематично недооцінюють екстремальність рідкісних високих хвиль. Найчастіше їх фіксували взимку поблизу західного узбережжя США, а другим за концентрацією був Північний Атлантичний океан.

Дослідники також виявили можливу ознаку для раннього попередження: приблизно у трьох чвертях проаналізованих хвиль-вбивць різке падіння кореляції хвиль змінювалося швидким відновленням перед появою великої хвилі. Дослідження хвилі біля Юклулета опублікували в Scientific Reports.

Читай нас у