2020年11月17日，加拿大温哥华岛西海岸尤克卢利特附近的一座浮标记录到一场高达17.6米的海浪。据ScienceAlert报道，按其高度与周围海浪高度的比例计算，它被认为可能是有记录以来最极端的异常波浪。

科学家将高度超过周围海浪两倍以上的海浪称为异常波浪。尤克卢利特附近记录到的这场海浪高度几乎是邻近海浪的三倍。维多利亚大学物理学家约翰内斯·格姆里希2022年指出，按比例计算，它可能是所有被直接记录到的海浪中最极端的一场。

并非最高，但最异常

尤克卢利特附近的海浪并不是已知同类现象中最高的。1995年，高达25.6米的德劳普纳波袭击了距离挪威海岸约160公里的一座石油平台。当时，邻近海浪的高度约为12米。

研究人员估计，加拿大近海的这一事件大约每1300年才可能发生一次。之所以能够记录到它，是因为MarineLabs在公海部署了一座浮标，以及数十台用于研究海洋危险的其他设备。

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改善预测的尝试

研究人员仍在探究异常波浪形成的机制及其预测方法。他们实时测量这类海浪，并模拟风对其形成的影响。MarineLabs首席执行官斯科特·比蒂表示，这些海浪的不可预测性和强大力量使其对海上作业和人员构成危险。

2026年2月，由南佛罗里达大学研究人员领衔的团队在《Ocean Science》发表了对浮标数据和全球海浪模型的分析。作者得出结论，模型系统性低估了罕见高浪的极端程度。这类海浪最常在冬季美国西海岸附近被记录到，北大西洋则是集中程度第二高的区域。

研究人员还发现了一种可能用于早期预警的信号：在约四分之三的已分析异常波浪中，海浪相关性的急剧下降会在大浪出现前转为快速恢复。关于尤克卢利特附近海浪的研究发表在《Scientific Reports》。

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