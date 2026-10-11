Возле Юклулета на западном побережье острова Ванкувер в Канаде буй 17 ноября 2020 года зафиксировал волну высотой 17,6 метра. Ее считают, вероятно, самой экстремальной зарегистрированной волной-убийцей по соотношению ее высоты к окружающим волнам, сообщает ScienceAlert.

Учёные называют волнами-убийцами волны, которые более чем вдвое превышают высоту волн вокруг них. Возле Юклулета зафиксированная волна почти втрое превышала высоту соседних волн. Физик Университета Виктории Йоханнес Геммрих в 2022 году отмечал, что пропорционально она, вероятно, была самой экстремальной из всех непосредственно зарегистрированных.

Не самая высокая, но самая аномальная

Волна возле Юклулета не была самой высокой среди известных явлений такого рода. В 1995 году волна Драупнера высотой 25,6 метра ударила по нефтяной платформе примерно в 160 километрах от побережья Норвегии. При этом высота соседних волн составляла около 12 метров.

Событие возле Канады, по оценке исследователей, может происходить примерно раз в 1300 лет. Его удалось зафиксировать благодаря бую, который MarineLabs разместила в открытом море вместе с десятками других устройств для изучения морских опасностей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Попытки улучшить прогнозирование

Исследователи всё ещё выясняют механизмы формирования волн-убийц и способы их прогнозирования. Они измеряют такие волны в реальном времени и моделируют влияние ветра на их образование. Генеральный директор MarineLabs Скотт Битти заявил, что непредсказуемость и огромная сила этих волн делают их опасными для морских операций и людей.

В феврале 2026 года команда во главе с исследователями Университета Южной Флориды опубликовала в Ocean Science анализ данных буёв и глобальных моделей волн. Авторы пришли к выводу, что модели систематически недооценивают экстремальность редких высоких волн. Чаще всего их фиксировали зимой у западного побережья США, а вторым по концентрации был Северный Атлантический океан.

Исследователи также выявили возможный признак для раннего предупреждения: примерно в трёх четвертях проанализированных волн-убийц резкое падение корреляции волн сменялось быстрым восстановлением перед появлением большой волны. Исследование волны возле Юклулета опубликовали в Scientific Reports.

Читай нас в