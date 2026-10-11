W pobliżu Ucluelet na zachodnim wybrzeżu wyspy Vancouver w Kanadzie boja zarejestrowała 17 listopada 2020 roku falę o wysokości 17,6 metra. Uznaje się ją za prawdopodobnie najbardziej ekstremalną zarejestrowaną falę zabójczą pod względem stosunku jej wysokości do otaczających fal, podaje ScienceAlert.

Naukowcy nazywają falami zabójczymi fale, które ponad dwukrotnie przewyższają wysokością fale wokół nich. W pobliżu Ucluelet zarejestrowana fala była niemal trzykrotnie wyższa od sąsiednich fal. Fizyk z Uniwersytetu Wiktorii Johannes Gemmrich wskazywał w 2022 roku, że proporcjonalnie była ona prawdopodobnie najbardziej ekstremalna ze wszystkich bezpośrednio zarejestrowanych.

Nie najwyższa, ale najbardziej anomalna

Fala w pobliżu Ucluelet nie była najwyższa wśród znanych zjawisk tego typu. W 1995 roku fala Draupnera o wysokości 25,6 metra uderzyła w platformę naftową około 160 kilometrów od wybrzeża Norwegii. Jednocześnie wysokość sąsiednich fal wynosiła około 12 metrów.

Zdarzenie w pobliżu Kanady, według oceny badaczy, może występować mniej więcej raz na 1300 lat. Udało się je zarejestrować dzięki boi, którą MarineLabs umieściła na otwartym morzu wraz z dziesiątkami innych urządzeń do badania zagrożeń morskich.

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Próby poprawy prognozowania

Badacze nadal ustalają mechanizmy powstawania fal zabójczych i sposoby ich prognozowania. Mierzą takie fale w czasie rzeczywistym oraz modelują wpływ wiatru na ich powstawanie. Dyrektor generalny MarineLabs Scott Beatty oświadczył, że nieprzewidywalność i ogromna siła tych fal czynią je niebezpiecznymi dla operacji morskich i ludzi.

W lutym 2026 roku zespół kierowany przez badaczy z Uniwersytetu Południowej Florydy opublikował w Ocean Science analizę danych z boi i globalnych modeli fal. Autorzy doszli do wniosku, że modele systematycznie zaniżają ekstremalność rzadkich wysokich fal. Najczęściej rejestrowano je zimą w pobliżu zachodniego wybrzeża USA, a drugim obszarem pod względem koncentracji był północny Ocean Atlantycki.

Badacze wykryli również możliwą oznakę do wczesnego ostrzegania: w około trzech czwartych analizowanych fal zabójczych po gwałtownym spadku korelacji fal następowało szybkie odbudowanie przed pojawieniem się dużej fali. Badanie fali w pobliżu Ucluelet opublikowano w Scientific Reports.

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