Apple може назвати хаб для розумного дому HomeView — Engadget

Apple може назвати свій майбутній хаб для розумного дому HomeView та представити його на заході компанії Welcome home. За даними Engadget із посиланням на журналіста Bloomberg Марка Гурмана, пристрій має стати центром керування розумним домом на базі Siri, а його постачання можуть розпочатися в середині листопада.

Дисплей для керування Siri

Частина View у назві має підкреслювати наявність дисплея. За даними Гурмана, пристрій переважно керуватиметься через Siri та голосові команди, а не працюватиме як планшет, на що могла б вказувати назва на кшталт HomePad.

HomeView, як очікується, випустять у двох варіантах: настільному — з металевою основою-динаміком — та настінному. Настільна версія може з’явитися у кольорах космічний сірий, сріблястий, Starlight і рожевий, тоді як настінна буде доступна лише у космічному сірому та сріблястому варіантах.

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Застосунки та партнерські пристрої

Повідомляється, що HomeView не матиме доступу до App Store і підтримуватиме обмежений набір застосунків Apple. Компанія, за інформацією Bloomberg, розраховує на використання сторонніх аксесуарів, які можна буде підключати за допомогою Siri, застосунку Home або пристроїв Apple.

Apple також працює з LG над пристроями для розумного дому, зокрема дверними дзвінками, термостатами та зовнішніми камерами безпеки. Для європейського ринку компанія, за даними Гурмана, співпрацює зі Schneider Electric SE. Усі такі сторонні продукти можуть вийти під брендом Apple Home Collection. Гурман прогнозує, що пристрої LG можуть почати постачати не раніше кінця року.

Окрім HomeView, Apple може показати оновлену HomePod mini з чипом S10 та нову приставку Apple TV з чипом A19. Їхня поява у продажу та магазинах Apple очікується 30 жовтня.

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