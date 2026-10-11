苹果可能将其即将推出的智能家居中枢命名为 HomeView，并在公司 Welcome home 活动上发布该设备。据Engadget援引彭博社记者马克·古尔曼的消息，这款设备将成为基于 Siri 的智能家居控制中心，其出货可能于11月中旬开始。

用于控制 Siri 的显示屏

名称中的 View 部分旨在强调其配备显示屏。古尔曼表示，该设备将主要通过 Siri 和语音命令进行控制，而不是作为平板电脑使用；后者可能会让人联想到 HomePad 这样的名称。

预计 HomeView 将推出两个版本：带金属扬声器底座的桌面版，以及壁挂版。桌面版可能提供深空灰、银色、星光色和粉色，壁挂版则仅提供深空灰和银色。

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应用程序和合作伙伴设备

据报道，HomeView 将无法访问 App Store，并支持有限数量的苹果应用程序。彭博社称，该公司计划依赖可通过 Siri、家庭 App 或苹果设备连接的第三方配件。

苹果还正与 LG 合作开发智能家居设备，包括门铃、恒温器和户外安全摄像头。据古尔曼透露，针对欧洲市场，该公司正与施耐德电气 SE 合作。所有此类第三方产品可能会以 Apple Home Collection 品牌推出。古尔曼预测，LG 设备的出货最早可能在年底开始。

除 HomeView 外，苹果可能还会展示搭载 S10 芯片的更新版 HomePod mini，以及搭载 A19 芯片的新款 Apple TV 机顶盒。预计它们将于10月30日开售并在苹果商店上架。

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