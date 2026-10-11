Apple może nazwać swój nadchodzący hub inteligentnego domu HomeView i zaprezentować go podczas wydarzenia firmy Welcome home. Według Engadget, powołującego się na dziennikarza Bloomberga Marka Gurmana, urządzenie ma stać się opartym na Siri centrum sterowania inteligentnym domem, a jego dostawy mogą rozpocząć się w połowie listopada.

Wyświetlacz do sterowania Siri

Część View w nazwie ma podkreślać obecność wyświetlacza. Według Gurmana urządzenie będzie obsługiwane głównie za pośrednictwem Siri i poleceń głosowych, a nie działać jak tablet, na co mogłaby wskazywać nazwa taka jak HomePad.

Oczekuje się, że HomeView zostanie wydany w dwóch wariantach: biurkowym — z metalową podstawą głośnikową — oraz ściennym. Wersja biurkowa może pojawić się w kolorach space gray, srebrnym, Starlight i różowym, podczas gdy wersja ścienna będzie dostępna wyłącznie w wariantach space gray i srebrnym.

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Aplikacje i urządzenia partnerskie

Jak informowano, HomeView nie będzie mieć dostępu do App Store i będzie obsługiwać ograniczony zestaw aplikacji Apple. Według Bloomberga firma liczy na korzystanie z akcesoriów innych producentów, które będzie można podłączać za pomocą Siri, aplikacji Home lub urządzeń Apple.

Apple współpracuje również z LG nad urządzeniami inteligentnego domu, w tym dzwonkami do drzwi, termostatami i zewnętrznymi kamerami bezpieczeństwa. Na rynek europejski firma, według Gurmana, współpracuje ze Schneider Electric SE. Wszystkie takie produkty innych producentów mogą zostać wydane pod marką Apple Home Collection. Gurman prognozuje, że urządzenia LG mogą zacząć być dostarczane nie wcześniej niż pod koniec roku.

Oprócz HomeView Apple może pokazać zaktualizowany HomePod mini z chipem S10 oraz nową przystawkę Apple TV z chipem A19. Ich pojawienie się w sprzedaży i w sklepach Apple jest oczekiwane 30 października.

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