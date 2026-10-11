Apple может назвать хаб для умного дома HomeView — Engadget

Apple может назвать свой будущий хаб для умного дома HomeView и представить его на мероприятии компании Welcome home. По данным Engadget со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана, устройство должно стать центром управления умным домом на базе Siri, а его поставки могут начаться в середине ноября.

Дисплей для управления Siri

Часть View в названии должна подчеркнуть наличие дисплея. По данным Гурмана, устройством будут преимущественно управлять через Siri и голосовые команды, а не использовать его как планшет, на что могло бы указывать название вроде HomePad.

Ожидается, что HomeView выпустят в двух вариантах: настольном — с металлическим основанием-динамиком — и настенном. Настольная версия может появиться в цветах космический серый, серебристый, Starlight и розовый, тогда как настенная будет доступна только в вариантах космический серый и серебристый.

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Приложения и устройства партнеров

Сообщается, что HomeView не получит доступа к App Store и будет поддерживать ограниченный набор приложений Apple. По информации Bloomberg, компания рассчитывает на использование сторонних аксессуаров, которые можно будет подключать с помощью Siri, приложения Home или устройств Apple.

Apple также работает с LG над устройствами для умного дома, в том числе дверными звонками, термостатами и наружными камерами безопасности. Для европейского рынка компания, по данным Гурмана, сотрудничает со Schneider Electric SE. Все такие сторонние продукты могут выйти под брендом Apple Home Collection. Гурман прогнозирует, что поставки устройств LG могут начаться не раньше конца года.

Помимо HomeView, Apple может показать обновленный HomePod mini с чипом S10 и новую приставку Apple TV с чипом A19. Их появление в продаже и магазинах Apple ожидается 30 октября.

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