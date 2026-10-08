Бывший мэр Ирпеня Карплюк проиграл суд Ирине Федоров

Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк проиграл суд руководителю общественной инициативы «Голка» Ирине Федорив. Он должен возместить ей более 3 тысяч гривен судебных издержек. Иск касался колонки Федорив на «Главкоме» о Беличанском лесу.

Судебная тяжба между Владимиром Карплюком и Ириной Федорив длилась более двух лет. Бывший мэр Ирпеня обратился в суд из-за авторской колонки активистки на «Главкоме» под названием «Как консервы Дубинского затянули дело о Беличанском лесу». В материале речь шла о ситуации вокруг Беличанского леса. В частности, автор писала о роли Владимира Карплюка и его команды из партии «Новые лица» в этой истории. Сам Карплюк заявлял, что приведенная в публикации информация является недостоверной и наносит ущерб его чести, достоинству и деловой репутации.

Сначала дело рассматривал Ирпенский городской суд. На этом этапе решение было не в пользу Ирины Федорив. Активистка обжаловала его в апелляции. Киевский апелляционный суд встал на сторону Федорив. Суд пришел к выводу, что высказывания из её колонки являются оценочными суждениями и допустимой критикой публичного деятеля. То есть суд не усмотрел в материале оснований для того, чтобы признать эти высказывания нарушением прав Карплюка.

Карплюк не согласился с таким решением и пытался обжаловать его в Верховном суде. Однако в сентябре 2026 года Верховный суд отказал в открытии кассационного производства. Таким образом, решение апелляционного суда осталось в силе. Кроме того, на Владимира Карплюка возложили обязанность возместить Ирине Федорив судебные издержки. Речь идет о более чем 3 тысячах гривен. По информации адвоката Федорив Юрия Мельника, эти средства уже были выплачены.

Сама Ирина Федорив заявила, что, как обычно, передаст полученные от Карплюка деньги на помощь Вооружённым силам Украины. Для неё это дело стало ещё одним примером того, как журналисты и общественные активисты могут годами защищаться в судах из-за материалов на общественно важные темы.

Федорив также обратила внимание на явление, которое называют SLAPP-исками. Речь идет о судебных делах, которые могут использоваться как способ давления на журналистов, активистов и других людей, поднимающих общественно важные вопросы. В таких случаях ответчики вынуждены тратить время, деньги и силы на судебную защиту вместо своей основной работы. «У таких исков даже есть своё название — SLAPP-иски. Их подают для того, чтобы СМИ или активисты годами тратили свои ресурсы не на антикоррупционные расследования, а на борьбу в судах», — отметила Федорив в комментарии «Главкому».

По её словам, такие дела могут тянуться годами. В то же время общественные организации и СМИ, которые помогают активистам с юридической защитой, не располагают неограниченными ресурсами. Федорив упомянула, в частности, Bihus.Info и Zmina, которые поддерживают журналистов и общественных деятелей в подобных ситуациях. Она также напомнила о законопроекте №16117, который призван усилить защиту журналистов и активистов от SLAPP-исков. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде по инициативе председателя Комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина.

Идея законопроекта заключается, в частности, в том, чтобы суды могли быстрее приостанавливать рассмотрение дел, если будет видно, что иск используется именно как инструмент давления. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова ранее также создавал рабочую группу для разработки механизмов противодействия таким искам. Это не первое судебное дело Ирины Федорив с политиками из-за публикаций о Беличанском лесу. Ранее в суд с подобными претензиями обращался народный депутат Александр Горобец. В том деле Федорив также выиграла апелляцию, а Верховный Суд отказался открывать кассационное производство.

Теперь аналогичный исход имеет и дело Владимира Карплюка. После решения Верховного Суда он не только не добился отмены решения апелляционной инстанции, но и должен возместить Ирине Федорив расходы, которые она понесла в связи с судебным процессом. Об этом сообщает адвокат Ирины Федорив Юрий Мельник.

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