В Украине запустили серийное производство дрона «Мара» с аэростатом

Конструкторское бюро «Украинский Мариуполь» начало серийное производство авиационного беспилотника «Мара», который работает в связке с логистическим аэростатным комплексом «Балун».

По данным разработчиков, система может доставлять средство поражения на расстояние до 1000 км на высоте более 10 км. После достижения необходимой зоны дрон отделяется от аэростата и продолжает полет в управляемом режиме.

Стоимость комплекса оценивается в $6 тысяч. В КБ заявляют, что «Мара» и «Балун» уже прошли боевые испытания, а результаты применения зафиксировали на временно оккупированных территориях Крыма и Бердянска.

Разработчики также утверждают, что система связи и управления была создана собственными силами. Часть технических характеристик комплекса они пока не разглашают.

Серийное производство «Мары» планируется начать уже в середине октября. Параллельно КБ готовит к серийному производству реактивный дрон-перехватчик «Эверест», запуск которого ожидается в ноябре.

Источник: КБ «Украинский Мариуполь»

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