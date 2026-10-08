В Сумской области спасатели группы «Феникс» эвакуировали женщину и её пожилую мать

В Сумской области эвакуационная группа «Феникс» провела очередную эвакуацию из приграничного населенного пункта Шосткинского района. Спасатели на бронированном автомобиле вывезли женщину и ее пожилую мать в более безопасное место.

В состав эвакуационной группы «Феникс» входит офицер-спасатель общины. Вместе с женщинами спасатели вывезли также их собаку. В ГСЧС отметили, что теперь они находятся в более безопасном месте.

Источник: ГСЧС Украины.

В некоторых населённых пунктах Святогорской и Славянской общин Донецкой области будет проводиться принудительная эвакуация семей с детьми. Соответствующее решение приняли местные власти, распространив меры по эвакуации на эти две общины.

В Донецкой области до сих пор остаются 350 детей, подлежащих принудительной эвакуации.

В Донецкой области до сих пор остаются 350 детей, подлежащих принудительной эвакуации.

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