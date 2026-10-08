Советника Сокольников уволили после переписки с застройщиком

Советника председателя Сокольников Андрея Свищо уволили после скандала, связанного с перепиской с застройщиком Романом Городечным, прямо во время сессии Львовского районного совета. Распоряжение об увольнении подписали 30 сентября — на следующий день после того, как в сети появились фото этой переписки.

Об увольнении Андрея Свищо 8 октября сообщил журналист Андрей Дрозда в Telegram-канале «Пьемонт». По его словам, советника уволили уже на следующий день после заседания Львовского районного совета, где его сфотографировали во время переписки с застройщиком Романом Городечным. «Недавно я рассказывал, как советника главы Сокольников Андрея Свищо во время заседания районного совета поймали на переписке с застройщиком Городечным. Оказалось, что уже на следующий день, 30 сентября, Свищо уволили с должности советника главы села», — написал Дрозда.

Именно 29 сентября состоялось заседание Львовского районного совета. Во время сессии Андрей Свищо переписывался в Telegram с Романом Городечным. Фотографии переписки сделали жители общины, присутствовавшие на заседании. На обнародованных фото видно, что Свищо спрашивал у Городечного, должен ли тот присоединиться к заседанию. Также в переписке речь шла о том, чтобы «повысить градус» во время сессии.

На этом заседании районного совета должны были рассмотреть вопрос об изменении границ Сокольников. В то же время накануне профильные комиссии Львовского районного совета так и не смогли согласовать вынесение этого вопроса на рассмотрение сессии. Роман Городечный имеет непосредственный интерес к территории, о которой шла речь. Вместе с женой Юлией он владеет частью земель, которые планируется застроить.

По меньшей мере около 20 гектаров земли, запланированной под застройку, принадлежат Роману и Юлии Городечным, а также связанной с ними компании «Сокол-Л». Супруги также являются членами партии «Варта».

Что известно об Андрее Свищо

Андрею Свищо 47 лет. Ранее он возглавлял «Львовэлектротранс». В 2021 году его уволили с должности директора предприятия на фоне подозрений в растрате бюджетных средств. После увольнения Свищо неоднократно пытался через суд восстановиться в должности. Однако эти попытки оказались безуспешными.

В феврале 2023 года Франковский районный суд Львова прекратил производство по его делу в связи с истечением срока давности. Впоследствии Львовский апелляционный суд отменил это решение и направил дело на повторное рассмотрение. В последнее время Свищо работал советником главы Сокольников. Теперь он лишился этой должности. Распоряжение о его увольнении датировано 30 сентября 2026 года.

Что происходит с застройкой Сокольников

Скандал с перепиской возник на фоне длительного спора вокруг расширения Сокольников. На территории рядом с международным аэропортом «Львов» имени Даниила Галицкого планируется масштабная жилая застройка. Проект предусматривает расширение границ села примерно на 158 гектаров. На этой территории планируется построить пять жилых кварталов. Они должны располагаться фактически вплотную к взлетной полосе аэропорта.

Вокруг этих планов уже несколько лет ведутся споры и судебные разбирательства. Львовский городской совет и местные жители оспаривают утверждение обновленного генерального плана Сокольников. Отдельно правоохранительные органы расследуют возможное незаконное изменение границ села. Полиция также проверяет возможную причастность должностных лиц Сокольницкого сельского совета к принятию соответствующих решений.

Еще одним важным вопросом остается будущее территории возле аэропорта. 24 апреля Львовская областная военная администрация подписала меморандум с Международным аэропортом «Львов» и Сокольницкой общиной. Документ должен был помочь урегулировать ситуацию с запланированной жилой застройкой в приаэродромной зоне. Также речь шла о резервировании земель, которые могут понадобиться аэропорту для будущего расширения.

Таким образом, увольнение Андрея Свищо произошло на фоне очередного обострения дискуссии вокруг застройки Сокольников. При этом сам факт увольнения на следующий день после появления фотографий переписки привлек дополнительное внимание к ситуации.

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