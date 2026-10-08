Лубинец отреагировал на избиение студента преподавателем в Одесской области

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на видео, на котором, по предварительной информации, преподаватель во время урока применяет физическую силу к 15-летнему ученику. Он обратился в полицию и Службу по делам детей Одесской области с просьбой проверить все обстоятельства инцидента.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщение о возможном избиении ученика преподавателем в Одесской области. Речь идет об инциденте в Измаиле. В сети появилось видео, на котором, по предварительной информации, педагог во время урока ругается и применяет физическую силу к 15-летнему ученику.

Лубинец заявил, что, увидев эти кадры, сразу направил письма в Главное управление Национальной полиции в Одесской области и Службу по делам детей Одесской области. Он просит проверить ситуацию и установить все обстоятельства случившегося. «Увидел в сети эти кадры, где учитель во время урока, по предварительной информации, позволяет себе ругань и применение физической силы к ребенку. Реагирую сразу. Уже направил письма в ГУНП Одесской области и Службу по делам детей Одесской области, чтобы ситуацию тщательно проверили и установили все обстоятельства», — сообщил омбудсмен.

Лубинец отдельно подчеркнул, что физическая агрессия в отношении ребенка недопустима. По его словам, даже сложное поведение ученика не может служить оправданием для насилия со стороны взрослого. «Но как отец скажу прямо: насилие в отношении ребенка — это табу. Ни при каких обстоятельствах оно не может быть способом воспитания или разрешения конфликта», — заявил он. Омбудсмен также обратил внимание на поведение педагога во время конфликтных ситуаций. Он подчеркнул, что крик, ругань, толкание или агрессия не являются методами работы с учениками.

По словам Лубинеца, учитель может устать, столкнуться со сложным поведением ученика или оказаться в конфликтной ситуации. Но в таких случаях взрослый должен контролировать себя, а педагог — действовать профессионально. «Не справились с ситуацией? Есть родители. Есть школьный психолог, социальный педагог, администрация. Есть правила, есть педагогические и законные инструменты, чтобы установить границы и найти решение», — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что применение силы или унижение ребенка не может быть способом разрешения конфликта. «Но бить ребенка или унижать его — точно нельзя. Школа должна быть местом, где ребенок получает знания, поддержку и чувствует себя в безопасности. А не местом, где она боится взрослого», — подчеркнул омбудсмен. Сейчас правоохранители и соответствующие службы должны установить, что именно произошло во время урока. Также они должны проверить действия учителя и обстоятельства конфликта.

Окончательные выводы по ситуации должны быть сделаны после проверки. Лубинец подчеркнул, что защита детей от насилия должна оставаться безусловной, независимо от того, из-за чего возник конфликт. Об этом известно из сообщения в Telegram.

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