МОН відреагувало на побиття студента викладачем на Одещині

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В одному із закладів професійної освіти Одеської області викладач побив студента. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що застосування сили до учня за жодних обставин неприпустиме.

За його словами, він особисто обговорив ситуацію з керівником закладу. Після інциденту викладача звільнили.

Водночас Бутенко наголосив, що звільнення не звільняє працівника від відповідальності. Правову оцінку його діям мають надати правоохоронці.

Міністр також підкреслив, що в закладах освіти не повинно бути місця насильству, цькуванню та приниженню.

Джерело: Андрій Бутенко

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