Відео: в Ізмаїлі викладач побив 15-річного учня
В Ізмаїлі Одеської області 47-річний викладач побив 15-річного учня під час уроку інформатики. Відео інциденту поширили в одному з популярних месенджерів.
Поліцейські встановили, що конфлікт стався в училищі 8 жовтня. Наразі правоохоронці опитують учасників та свідків події й встановлюють усі обставини.
Після інциденту директор Департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак заявив, що насильство щодо здобувачів освіти є неприпустимим.
За його словами, після розмови з керівником закладу викладача звільнили із займаної посади. Поліція наразі вирішує питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до ЄРДР.
Джерело: Національна поліція Одеської області / Олександр Лончак
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