Видео: в Измаиле преподаватель избил 15-летнего ученика

В Измаиле Одесской области 47-летний преподаватель избил 15-летнего ученика во время урока информатики. Видео инцидента распространилось в одном из популярных мессенджеров.

Полицейские установили, что конфликт произошел в училище 8 октября. В настоящее время правоохранители опрашивают участников и свидетелей происшествия и выясняют все обстоятельства.

После инцидента директор Департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак заявил, что насилие в отношении учащихся недопустимо.

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По его словам, после беседы с руководителем учебного заведения преподавателя уволили с занимаемой должности. Полиция в настоящее время решает вопрос о правовой квалификации происшествия и внесении сведений в ЕРДР.

Источник: Национальная полиция Одесской области / Александр Лончак

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