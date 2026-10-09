На фортификационных сооружениях Николаевской области выявили злоупотребления на сумму 61 млн грн

В ходе строительства фортификационных сооружений в Николаевской области стоимость работ была завышена примерно в четыре раза. По делу об убытках на сумму 61 млн грн было предъявлено подозрение директору предприятия-подрядчика и должностному лицу Службы восстановления и развития инфраструктуры региона.

Установлено, что предприятие выполняло работы по строительству фортификационных сооружений и установке защитного оборудования на объекте критической инфраструктуры.

В период с марта 2024 года по август 2025 года директор предприятия вносила в акты приемки выполненных работ заведомо недостоверные сведения об их стоимости.

В частности, стоимость работ по гидрофобизации была завышена в четыре раза.

В то же время должностное лицо Службы восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области, ненадлежащим образом исполняя служебные обязанности, подписывало соответствующие акты.

На основании этих документов предприятию безосновательно перечислили более 61 млн грн бюджетных средств, предназначенных для защиты критической инфраструктуры в условиях военного положения.

Директору предприятия сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах в условиях военного положения и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Должностному лицу Службы восстановления и развития инфраструктуры инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мер пресечения и отстранении должностного лица от занимаемой должности.

Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Николаевской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Николаевской области.

Источник: Офис генпрокурора

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