В Ровенской области 14-летнюю девушку будут судить за убийство военнослужащего по заказу РФ

В Ровенской области завершили досудебное расследование в отношении 14-летней девушки, которую обвиняют в убийстве 27-летнего военнослужащего ВСУ. По данным следствия, несовершеннолетняя действовала по указаниям российского куратора, к которому испытывала романтические чувства. Он обещал помочь ей выехать на оккупированную территорию после выполнения задания.

По данным правоохранителей, девушка познакомилась в Telegram с гражданином России, действовавшим по указаниям сотрудника ФСБ. В ходе общения несовершеннолетняя влюбилась в россиянина и согласилась выполнять его поручения.

Одним из заданий было убийство 27-летнего украинского военного, с которым девушка познакомилась через мессенджер примерно за десять дней до преступления.

Согласно материалам следствия, 30 января девушка пришла в съемную квартиру и подмешала метадон в алкоголь, который употреблял военный. Наркотическое вещество она заранее получила от российских кураторов через службу доставки.

После употребления алкоголя мужчина потерял сознание. Тогда несовершеннолетняя установила видеосвязь с российским куратором и, выполняя его указания, задушила военнослужащего.

Причиной смерти мужчины стала механическая асфиксия.

Следствие установило, что до убийства несовершеннолетняя уже выполняла другое задание российских спецслужб.

11 ноября она подожгла в Ровно военный автомобиль Opel Campo. За это российские кураторы пообещали ей 1000 долларов, однако обещанных денег девушка так и не получила.

Девушку задержали, в настоящее время она находится под стражей. Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Ей инкриминируют умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Учитывая возраст обвиняемой, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Отдельно Служба безопасности Украины передала в суд материалы по делу о государственной измене, препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и поджоге военного автомобиля.

Правоохранители также установили личности российского куратора и организатора преступления.

Окончательное решение по делу должен вынести суд.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

Кроме того, Контрразведка Службы безопасности Украины при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины предотвратила новую попытку ФСБ внедрить своего агента в Силы обороны. В Харьковской области задержали бывшего адвоката, который по заданию российской спецслужбы мобилизовался в одну из элитных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы шпионить за украинскими военными изнутри.

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