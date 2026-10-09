На 194-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Андреевка в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика.

Движение в направлении Житомира перекрыто. Патрульные организовали двустороннее движение по полосам в направлении Ровно.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать правила дорожного движения.

Источник: Патрульная полиция Житомирской области

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