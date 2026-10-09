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Новости Украина

На трассе Киев — Чоп в Житомирской области перекрыли движение из-за ДТП с участием грузовика

UA NEWS 09 Октября 2026 19:20
На трассе Киев — Чоп в Житомирской области перекрыли движение из-за ДТП с участием грузовика

На 194-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Андреевка в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика.

Движение в направлении Житомира перекрыто. Патрульные организовали двустороннее движение по полосам в направлении Ровно.

 Обстоятельства аварии устанавливаются. Водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать правила дорожного движения.

Источник: Патрульная полиция Житомирской области

В Украине резко повысят штрафы за превышение скорости.

В Украине за последний год существенно выросло количество забронированных работников — примерно на 300 тысяч человек, а также увеличилось количество предприятий, признанных критически важными для экономики. В правительстве объясняют эти изменения расширением механизмов резервирования, в частности для прифронтовых регионов, и готовят обновление правил.

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