В Харьковской области мужчина погиб в результате подрыва на взрывоопасном предмете
В селе Лобановка Дергачевской общины в Харьковской области местный житель погиб в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете.
По информации Главного управления ГСЧС в Харьковской области, мужчина наступил на опасную находку и погиб на месте от полученных травм.
Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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