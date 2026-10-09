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Новости Украина

В Харьковской области мужчина погиб в результате подрыва на взрывоопасном предмете

UA NEWS 09 Октября 2026 19:49
В Харьковской области мужчина погиб в результате подрыва на взрывоопасном предмете

В селе Лобановка Дергачевской общины в Харьковской области местный житель погиб в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете. 

По информации Главного управления ГСЧС в Харьковской области, мужчина наступил на опасную находку и погиб на месте от полученных травм.

Источник: ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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