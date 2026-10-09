ВАКС признал виновным участника схемы с кредитом НБУ на 800 млн гривен

Высший антикоррупционный суд приговорил к восьми годам лишения свободы директора частной компании, которую использовали в схеме по завладению кредитными средствами Национального банка Украины. В 2013 году через подконтрольный банк «Реал Банк» было получено около 800 млн гривен кредита, а залоговое имущество для его оформления оценили в семь раз дороже реальной стоимости. Также суд обязал осужденного выплатить Нацбанку более 503 млн гривен.

9 октября 2026 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) огласил приговор директору частного общества, которое участники преступной организации использовали для присвоения кредитных средств НБУ и их последующего отмывания. Согласно материалам дела, мужчина согласился возглавить подконтрольную преступной организации компанию за денежное вознаграждение. На этой должности он помогал прикрывать незаконную деятельность и реализовывать схему.

Её организаторы действовали через ПАО «Реал Банк». В 2013 году они провели ряд финансовых операций с участием нескольких компаний. В результате финансовое состояние банка искусственно ухудшили, создав основания для обращения в Национальный банк за стабилизационным кредитом. НБУ предоставил банку около 800 млн гривен. Обеспечением по кредиту стало имущество, стоимость которого, согласно материалам дела, завысили в семь раз.

После получения денег руководство «Реал Банка» действовало в сговоре с другими участниками организации. Средства переводили между счетами подконтрольных предприятий, которые имели признаки фиктивности. Так пытались скрыть их происхождение и легализовать деньги. Часть средств сняли наличными. Другую часть конвертировали в иностранную валюту и вывели за пределы Украины на счета иностранных компаний.

Какое наказание назначил суд

ВАКС признал директора виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет об участии в преступной организации, завладении имуществом в особо крупных размерах и служебном подлоге. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Кроме того, осужденному запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с организационными и административно-хозяйственными обязанностями, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности.

Также суд постановил конфисковать все имущество, принадлежащее мужчине, и назначил штраф в размере 750 необлагаемых минимумов доходов граждан. Отдельно суд частично удовлетворил гражданский иск Национального банка Украины. С обвиняемого должны взыскать более 503 млн гривен. Согласно информации по делу, с 2014 года мужчина скрывается на временно оккупированной территории Украины. Приговор ВАКС ещё можно обжаловать в апелляционном порядке. На это отведено 30 дней со дня оглашения решения. Об этом сообщают Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ.

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