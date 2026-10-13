Верховная Рада вызвала Кличко для отчета о ситуации в Киеве

Верховная Рада Украины приняла решение вызвать мэра Киева Виталия Кличко на заседание для выступления с докладом. За соответствующее предложение проголосовал 151 народный депутат.

Перед голосованием народный депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала парламентариев рассмотреть вопрос о вызове мэра столицы.

«Вы видите, что происходит со столицей? Мы так ни разу и не заслушали Кличко», — заявила она.

В своём Telegram-канале Безуглая уточнила, что речь идёт о вызове Кличко на среду, 14 октября.

Кличко заявил, что система водоотведения Киева имеет резервное питание.

Также Зеленский рассматривает возможность создания городской военной администрации в Одессе.

Напомним, Труханов опроверг наличие паспорта РФ и заявил, что его хотят лишить гражданства Украины.

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