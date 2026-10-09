На Дунае спасли краснокнижную севрюгу из браконьерской сети

На Дунае рыбоохранники обнаружили занесенную в Красную книгу севрюгу, которая попала в одну из четырёх рыболовных сетей. В ходе проверки инспекторы установили нарушение правил промышленного рыболовства. Редкую рыбу удалось спасти — её выпустили обратно в водоём живой.

Во время патрулирования Дуная государственные инспекторы Одесского рыбоохранного патруля совместно с сотрудниками водной полиции и пограничниками выявили нарушение правил промышленного рыболовства. В ходе проверки одного из субъектов хозяйствования выяснилось, что рыбак использовал для промысла четыре сети. В одной из них нашли севрюгу обыкновенную — рыбу, занесенную в Красную книгу Украины.

Несмотря на то, что севрюга уже попала в сеть, её удалось спасти. Рыбу освободили и выпустили в водоём живой.

Почему важно защищать редкую рыбу

Севрюга обыкновенная (Acipenser stellatus) относится к осетровым рыбам и находится под охраной. Сохранение таких видов важно для поддержания естественных популяций и биоразнообразия водоемов. Одной из угроз для водных обитателей остается незаконный вылов. Браконьерские сети могут задерживать не только рыбу, которую планируют выловить, но и редкие виды, нуждающиеся в особой защите.

В Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ отмечают, что рыбоохранные патрули усиленно контролируют соблюдение правил рыболовства на водоемах страны и реагируют на случаи браконьерства. На этот раз вмешательство инспекторов помогло спасти краснокнижную севрюгу. Рыбу вернули в естественную среду обитания, а выявленное нарушение зафиксировали. Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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