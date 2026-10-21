Прокуратура объявит в международный розыск подозреваемых в строительной афере в Ивано-Франковске

Генеральная прокуратура готовит документы для объявления через Интерпол международного розыска в отношении трёх застройщиков, подозреваемых в масштабном мошенничестве, в результате которого пострадали 256 инвесторов, а ущерб составил более 235 миллионов гривен.

По данным следствия, в период с 2017 по 2022 год 46-летний местный предприниматель, основатель 15 строительных компаний, вместе с двумя сообщниками привлекал средства граждан под предлогом строительства семи жилых комплексов в Ивано-Франковске. Компании не имели необходимых разрешительных документов на проведение работ и ввод объектов в эксплуатацию, а средства инвесторов выводились на счета подконтрольных фирм.

В настоящее время все трое подозреваемых скрываются за границей. Организаторам аферы инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, легализацию преступных доходов и умышленное уклонение от уплаты налогов. Прокуратура готовит запросы на выдачу «красных уведомлений» Интерпола для последующего задержания и экстрадиции злоумышленников в Украину.

Источник: Офис генерального прокурора.

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