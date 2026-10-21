Prokuratura ogłosi międzynarodowy nakaz poszukiwania osób podejrzanych o oszustwo budowlane w Iwano-Frankiwsku

Prokuratura Generalna przygotowuje dokumenty w celu ogłoszenia przez Interpol międzynarodowego listu gończego wobec trzech deweloperów podejrzanych o oszustwo na dużą skalę, w wyniku którego poszkodowanych zostało 256 inwestorów, a straty wyniosły ponad 235 milionów hrywien.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w latach 2017–2022 46-letni lokalny przedsiębiorca, założyciel 15 firm budowlanych, wraz z dwoma wspólnikami pozyskiwał środki od obywateli pod pretekstem budowy siedmiu kompleksów mieszkaniowych w Iwano-Frankiwsku. Firmy nie posiadały niezbędnych dokumentów zezwoleń na prowadzenie prac i oddanie obiektów do użytku, a środki inwestorów były wypłacane na konta firm kontrolowanych przez sprawców.

Obecnie wszyscy trzej podejrzani ukrywają się za granicą. Organizatorom oszustwa zarzuca się oszustwo na szczególnie dużą skalę, pranie brudnych pieniędzy oraz umyślne uchylanie się od płacenia podatków. Prokuratura przygotowuje wnioski o wydanie czerwonych listów gończych Interpolu w celu dalszego zatrzymania i ekstradycji sprawców na Ukrainę.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.

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