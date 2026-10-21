Rosyjskie wojska ponad 50 razy zaatakowały cztery rejony obwodu dniepropetrowskiego

W ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 50 ataków na cztery rejonów obwodu dniepropetrowskiego, wykorzystując drony, artylerię i rakiety.

W wyniku wrogich ataków w Dnieprze uszkodzona została infrastruktura, a w Pawłogrodzie zniszczono nieużywany budynek. W rejonie Nikopola ostrzelano Nikopol, a także gminy Marganeck, Pokrowsk i Czerwonogrygorow, gdzie uszkodzeniu uległy dom prywatny, zakład, obiekty infrastruktury oraz samochód. W rejonie Krywego Rogu w wyniku uderzenia na gminę Zelenodolsk uszkodzono prywatny dom.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Dniepropietrowsku Ołeksandr Hanzha.

21 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Dniepr, trafiając w obiekt infrastruktury krytycznej. Na razie nie podano informacji o skutkach ataku.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkieski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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