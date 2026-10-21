Российские войска более 50 раз наносили удары по четырём районам Днепропетровской области

В течение дня российские войска совершили более 50 атак по четырём районам Днепропетровской области, применив беспилотники, артиллерию и ракеты.

В результате вражеских ударов в Днепре была повреждена инфраструктура, а в Павлограде разрушено здание, которое не эксплуатировалось. В Никопольском районе под обстрел попали Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины, где были повреждены частный дом, предприятие, объекты инфраструктуры и автомобиль. В Криворожском районе в результате удара по Зеленодольской общине поврежден частный дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

21 октября российские войска нанесли удар по Днепру, поразив объект критической инфраструктуры. Информация о последствиях атаки пока отсутствует.

Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.

До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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