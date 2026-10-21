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Новости Украина

Какая погода будет в Украине в ноябре: дожди, мокрый снег и заморозки

UA NEWS 21 Октября 2026 17:19
Какая погода будет в Украине в ноябре: дожди, мокрый снег и заморозки

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. 

Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

 По прогнозу профессора Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, днем температура в большинстве регионов будет держаться около +10 °C. Ночью столбики термометров местами опускались будут ниже нуля, а заморозки могут достигать -5 °C.

Основными осадками останутся периодические дожди, которые будут чередоваться с сухой погодой. В конце месяца местами возможен мокрый снег с дождем, однако устойчивого снежного покрова не ожидается.

Предварительные оценки также свидетельствуют о том, что зима в Украине может быть теплее климатической нормы, в частности декабрь. В то же время долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от погодных условий.

 

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