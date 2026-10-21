Jaka pogoda będzie panować na Ukrainie w listopadzie: deszcze, mokry śnieg i przymrozki

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej.

Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Zgodnie z prognozą profesor Waziry Martazinowej z Ukraińskiego Instytutu Hydrometeorologicznego temperatura w ciągu dnia w większości regionów będzie utrzymywać się na poziomie około +10 °C. W nocy temperatura w niektórych miejscach spadnie poniżej zera, a przymrozki mogą osiągnąć -5 °C.

Głównymi opadami będą okresowe deszcze, które będą się przeplatać z suchą pogodą. Pod koniec miesiąca miejscami możliwy jest mokry śnieg z deszczem, jednak nie przewiduje się trwałej pokrywy śnieżnej.

Wstępne szacunki wskazują również, że zima na Ukrainie może być cieplejsza od normy klimatycznej, zwłaszcza w grudniu. Jednocześnie długoterminowe prognozy mogą ulegać zmianom w zależności od warunków pogodowych.

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