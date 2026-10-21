Германия впервые классифицировала угрозу российских диверсий как значительную

Вооружённые силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против Бундесвера на уровень «значительная», что является вторым по величине показателем по внутренней шкале оценки опасности.

Переоценку состояния безопасности провели после серии инцидентов с применением взрывоопасных боевых беспилотников в августе 2026 года. В частности, в отчете упоминается неудачная попытка диверсии с помощью дрона в аэропорту «Лейпциг/Галле», направленная против украинских грузовых самолетов, а также обнаружение аналогичного беспилотника возле важной авиабазы в Вунсторфе, что свидетельствует о переходе Бундесвера в статус непосредственной цели.

В аналитическом документе отмечается, что РФ перешла черту вредоносных действий с применением смертоносного воздействия. По оценкам разведки, главной целью таких действий является дестабилизация ситуации в стране и ослабление военной поддержки Украины со стороны Германии.

Источник: Sueddeutsche Zeitung.

Сухопутные войска Германии планируют приобрести недорогие крылатые ракеты для нанесения дальнобойных ударов на расстояние до 1500 километров. Среди двух систем, которые сейчас рассматриваются для закупки, есть украинская разработка — реактивная ракета-дрон «Барс». Она может пополнить арсенал Бундесвера.

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