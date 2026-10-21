Siły zbrojne Niemiec po raz pierwszy podniosły poziom zagrożenia ze strony rosyjskich akcji dywersyjnych skierowanych przeciwko Bundeswehrze do kategorii „znacznego”, co stanowi drugi najwyższy poziom w wewnętrznej skali oceny zagrożeń.

Ponowna ocena sytuacji bezpieczeństwa została przeprowadzona po serii incydentów z użyciem wybuchowych dronów bojowych w sierpniu 2026 roku. W raporcie wspomniano w szczególności o nieudanej próbie sabotażu z wykorzystaniem drona na lotnisku „Lipsk/Halle”, skierowana przeciwko ukraińskim samolotom transportowym, a także wykrycie podobnego drona w pobliżu ważnej bazy lotniczej w Wunstorfie, co świadczy o tym, że Bundeswehr stała się bezpośrednim celem.

W dokumencie analitycznym podkreślono, że Rosja przekroczyła granicę szkodliwych działań, stosując środki o skutkach śmiertelnych. Według ocen wywiadu głównym celem takich działań jest destabilizacja sytuacji w kraju oraz osłabienie wsparcia wojskowego dla Ukrainy ze strony Niemiec.

Źródło: Sueddeutsche Zeitung.

Niemieckie siły lądowe planują zakup niedrogich rakiet skrzydłowych do przeprowadzania dalekosiężnych uderzeń na odległość do 1500 kilometrów. Wśród dwóch systemów, które obecnie rozważa się do zakupu, znajduje się ukraiński projekt — rakieta odrzutowa typu dron „Bars”. Może ona wzbogacić arsenał Bundeswehry.

Niemcy potwierdziły sankcje wobec Rosji pomimo porozumienia Trumpa z Putinem.

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