На Рівненщині 14-річну дівчину судитимуть за вбивство військового на замовлення РФ

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На Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 14-річної дівчини, яку обвинувачують у вбивстві 27-річного військовослужбовця ЗСУ. За даними слідства, неповнолітня діяла за вказівками російського куратора, до якого мала романтичні почуття. Він обіцяв допомогти їй виїхати на окуповану територію після виконання завдання.

За даними правоохоронців, дівчина познайомилася в Telegram із громадянином Росії, який діяв за вказівками співробітника ФСБ. Під час спілкування неповнолітня закохалася в росіянина та погодилася виконувати його доручення.

Одним із завдань було вбивство 27-річного українського військового, з яким дівчина познайомилася через месенджер приблизно за десять днів до злочину.

За матеріалами слідства, 30 січня дівчина прийшла до орендованої квартири та підмішала метадон в алкоголь, який вживав військовий. Наркотичну речовину вона заздалегідь отримала від російських кураторів через службу доставки.

Після вживання алкоголю чоловік знепритомнів. Тоді неповнолітня встановила відеозв’язок із російським куратором і, виконуючи його вказівки, задушила військового.

Причиною смерті чоловіка стала механічна асфіксія.

Слідство встановило, що до вбивства неповнолітня вже виконувала інше завдання російських спецслужб.

11 листопада вона підпалила в Рівному військовий автомобіль Opel Campo. За це російські куратори пообіцяли їй 1000 доларів, однак обіцяних грошей дівчина так і не отримала.

Дівчину затримали, наразі вона перебуває під вартою. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Їй інкримінують умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. З огляду на вік обвинуваченої їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Окремо Служба безпеки України передала до суду матеріали щодо державної зради, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та підпалу військового автомобіля.

Правоохоронці також встановили особи російського куратора та організатора злочину.

Остаточне рішення у справі має ухвалити суд.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Крім того, Контррозвідка Служби безпеки України за сприяння головнокомандувача Збройних сил України запобігла новій спробі ФСБ впровадити свого агента до Сил оборони. На Харківщині затримали колишнього адвоката, який за завданням російської спецслужби мобілізувався до однієї з елітних бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб шпигувати за українськими військовими зсередини.

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